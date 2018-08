Sint Annaziekenhuis in Geldrop kan geen psychiater vinden

Zomerserie Het Keerpunt: Nieuwden­kers en tijdgeest gooiden roer in Geldrop om

23 augustus GELDROP - Het zijn niet altijd grote gebeurtenissen, opzienbarende leiders of belangrijke bedrijfsvestigingen die voor een keerpunt zorgen in de geschiedenis van een gemeente. Je zou kunnen betogen dat het in Geldrop een groepje brutale nieuwkomers was dat de loop der gebeurtenissen verlegde. Een groepje met de tijdgeest mee. Dat dan weer wel.