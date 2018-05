Speciale voorstelling voor hooggeëerd publiek in Geldrop

Samen eten en kletsen bij Buurtcon­tact­punt Josephine­hof in Geldrop

16:50 GELDROP - Een plek waar mensen gewoon binnen kunnen lopen voor een bakkie koffie en een praatje. Een plek ook waar activiteiten van en voor de wijk worden georganiseerd. Dat is het doel van Buurtcontactpunt Josephinehof in Geldrop. De gemeente heeft onlangs subsidie gegeven aan de stichting Plein6G die het buurtcontactpunt heeft opgezet. ,,Het initiatief komt van een groep mensen van Belangenvereniging Zesgehuchten”, zegt Claudia Aarts, voorzitter van stichting Plein6G over het nieuwe initiatief.