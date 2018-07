Spelers in Mierlo balen van lege jeu de boulesbanen

MIERLO - Het kleinste clubje op het mooiste plekje in Mierlo. De leden van het jeu de boulesclubje uit Mierlo spelen al ruim 25 jaar drie keer per week op de jeu de boulesbaan bij de bieb in Mierlo. Helaas wil het niet lukken om alle vier de banen te bezetten door gebrek aan nieuwkomers.

Met een man of tien wordt er fanatiek gegooid op de jeu de boulesbaan in Mierlo. Al ruim vijfentwintig jaar spelen de Mierlonaren door weer en wind. Helaas neemt hun ledenaantal af. Een belangrijke reden voor een speciale midag met een kopje koffie, taart van bakkerij de Molen én burgemeester Berry Link kwam een balletje mee gooien. Hij had wat geoefend bij de Lammen errem in Geldrop, maar de koffie moest hij toch eerst verdienen door een potje mee te spelen.

Het groepje, variërend van 58 tot 86 jaar, laat er geen gras over groeien. ,,We willen heel graag nieuwe leden, maar nu de burgemeester er toch is; een bankje om op te zitten, is ook wel fijn”, zo greep Nora Wouters meteen haar kans.

Een overdekte baan is net wat te veel gevraagd. Dus op regenachtige dagen zijn ze er niet te vinden. ,,Maar of de mussen nou dood van het dak vallen of het vriest dat het kraakt; we zijn altijd met minstens twee man hier”, aldus Mien van de Goor.

Roddels

Het spelletje spelen is leuk en wordt uiterst fanatiek gedaan. Maar nog meer dan dat hebben ze weer wat praat. ,,Er wordt hier wel wat geroddeld over nieuwtjes uit het dorp. En als hier tegenover getrouwd wordt, geven wij mooi commentaar”, vertelt Van de Goor.

Meestal spelen ze vanaf half twee ’s middags tot een uur of vier. Jan Roefs: ,,Mensen vinden het er misschien saai uitzien, maar we spelen echt om te winnen.” En dat geldt ook voor vandaag. Het gaat er hard aan toe en het meetlintje komt er vaak aan te pas.

Wat de jeu de boulesclub zoekt in nieuwe leden? Dat maakt ze niet veel uit. ,,Iedereen is hier welkom. Leeftijd maakt ons niets uit en je hoeft ook geen drie keer per week te komen.”

Er is geen voorzitter, geen secretariaat, geen verplichtingen, geen contributie of officieel lidmaatschap. Het enige wat nodig is, is een paar jeu de boulesballen. Van de Goor: ,,Het is een spelletje spelen, wat aanspraak hebben en vooral dat we niet alleen zitten.”