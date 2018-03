TMSG in Geldrop wil niet langer wachten

Weer boek van Niek van Oijen-van Kimmenaede uit Geldrop

11:37 GELDROP - "De cirkel is rond, mijn leven is echt compleet nu." Niek van Oijen-van Kimmenaede is een gelukkig mens. Hij voelt zich gezond, is blij met zijn werk en gelukkig in de liefde. Vooral dat laatste inspireerde hem tot het schrijven van 'Een sprookjesachtige ontmoeting - aan de voet van de Mont Ventoux'.