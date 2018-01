Ton Steenbakkers weer in voor wethouderspost Geldrop-Mierlo

Geldroppenaar Ton Steenbakkers (op 31 december 66 jaar) wil best weer wethouder worden. Maar om te beginnen is dat natuurlijk niet aan hem: de kiezer is de baas. En áls zijn partij DGG dan in de coalitie komt; en áls zijn partij een wethouder mag leveren met een portefeuille die hem ligt (zorg en welzijn bijvoorbeeld); en áls de beoogde wethouders voelen als een goed team, ja dan... Dan zou Ton Steenbakkers echt wel graag willen.

"Maar dus wel onder strikte voorwaarden", benadrukt hij nog maar eens. "En binnen DGG hebben we natuurlijk nog wel meer wethouderskandidaten."

Lijsttrekker

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Democratische Groepering Geldrop (DGG) maakte eerder al bekend dat huidig fractievoorzitter Frans Stravers Stravers lijsttrekker is. Voor de derde keer. De kieslijst van DGG is nog niet gepubliceerd. Maar Steenbakkers bevestigt dat zijn naam op plek twee staat. Daarmee (en in de wetenschap dat hij al heeft aangegeven geen raadslid meer willen worden) geeft de partij wel aan hoe serieus de kandidatuur van Steenbakkers voor een wethouderspost wordt genomen.

DGG is met zes zetels de grootste in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Na de vorige verkiezingen werd samen met CDA en SP een coalitie gevormd. Halverwege de rit zegden CDA en SP het vertrouwen in DGG op. Ze vonden dat de partij te veel de macht naar zich toetrok. En hoewel Steenbakkers als wethouder niet slecht lag, restte hem niets anders dan ontslag te nemen.

Steenbakkers zelf is zijn teleurstelling wel te boven. Al realiseert hij zich meer dan ooit dat hij 'niet de man is van de politieke spelletjes'. "Ik heb het wethouderschap ook nooit gezien als een politieke functie."