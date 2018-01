Toon van den Eijnden is de Mierlose Mens

Jeugd Geldrop-Mierlo gezocht met 'brede interesse'

5 januari GELDROP-MIERLO - Jongeren die met andere jongeren in gesprek gaan over wat er speelt in de gemeente en over de behoeften van de jeugd. Naar die jongeren, 'adviesvangers' genoemd, is Geldrop-Mierlo op zoek.