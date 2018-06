Traditioneel Kersenoogstfeest Mierlo in een modern jasje

MIERLO - Zeventig jaar geleden stond Mierlo voor één weekend geheel in het teken van de Mierlose kers. Dit jaar was de derde editie van het Kersenoogstfeest in een nieuw jasje, door de organisatie ook wel 2.0 genoemd. Met oude tradities en nieuwe feesten.

Een ongekende oogst was dit jaar een voorbode voor een succesvol Kersenoogstfeest in Mierlo. Zondagochtend reed de optocht al door de Mierlose straten. Het was wat leeg langs de route, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was nog vroeg, al helemaal de feestavond van zaterdag, maar toch stonden de kersenkoningin Michelle van Sinten en haar hofdames Irene Liebreks en Lieke van der Putten fris en fruitig klaar voor weer een dag vol plechtigheden. ,,Er gaat best wat tijd inzitten; vooral dit weekend. Maar alles wordt voor ons geregeld", vertelt Michelle. Vermoeiend is zo'n weekend wel. Zaterdagavond duurde het Kersenbal tot in de late uurtjes en om zeven uur 's ochtends zaten de dames in de haar en make-up. ,,Het was een kort nachtje, maar het is het waard."

Groeien

Sinds drie jaar organiseert carnavalsvereniging de Kersepitten het Kersenoogstfeest weer. Zo groot als het vroeger was, is het dorpsfeest nog niet, maar daar willen ze wel naartoe. ,,Vroeger kwam hier 35.000 man op af. Zoveel zijn het er nu nog lang niet, maar we blijven groeien", aldus voorzitter Johan Cuijten. Uitbreiden én moderniseren van het Kersenoogstfeest 2.0. Veel tradities worden behouden, maar ze zijn wel wat aangepast. ,,Dit jaar is het feest voor het eerst in het centrum. Dit was altijd in de kersenboomgaard. Hier trekken we meer publiek." De optocht is relatief klein, maar ook daar hebben ze grootse plannen voor. ,,We hopen dat de optocht weer groot wordt met veel verenigingen en praalwagens. Maar we moeten klein beginnen."

Kersenpitspugen

Eén van de populairste tradities is het kersenpitspugen. Dat klinkt simpel, maar het blijkt tegen te vallen. Recordhouder Pieter van Kemenade spuugt dit keer niet mee. Zijn record van 12.76 meter zal moeilijk te evenaren zijn. Kersenkoniging Michelle geeft de zwarte, Mierlose kersen aan terwijl de eerste deelnemers een poging wagen. Veel verder dan 5,8 meter komen ze nog niet. Later op de middag, als iedereen een poging heeft kunnen wagen, wordt de winnaar bekendgemaakt.