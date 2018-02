Twee, geen, of toch één rotonde op Santheuvel in Mierlo?

Het lijkt er toch op dat er in ieder geval één rotonde komt in de Santheuvel in Mierlo. In de raadsvergadering van maandagavond (19.30 uur in Hofdael) wordt er een motie over ingediend. D66, PvdA, DGG, GroenLinks en DPM zijn de indieners en die hebben samen 15 van de 23 raadszetels in Geldrop-Mierlo. Een meerderheid dus.