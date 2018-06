Uitpakken met internationale tributebands bij het KommuS Kasteelfestival in Geldrop

Traditio­neel Kersen­oogst­feest Mierlo in een modern jasje

24 juni MIERLO - Zeventig jaar geleden stond Mierlo voor één weekend geheel in het teken van de Mierlose kers. Dit jaar was de derde editie van het Kersenoogstfeest in een nieuw jasje, door de organisatie ook wel 2.0 genoemd. Met oude tradities en nieuwe feesten.