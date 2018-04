Vakantiebanen niet erg in trek bij Geldropse jongeren

GELDROP - Storm liep het niet op de vakantiebanenmarkt woensdagavond in het Strabrecht College. Enkele tientallen jongeren lieten zich informeren, schreven zich in of maakten een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

"Ik wil wel wat gaan doen, maar ik heb nog geen idee wat." De zestienjarige Ilona is zonder echt doel naar de vakantiebanenmarkt gekomen. Daar presenteren enkele bedrijven en organisaties zich. Fastfoodketen Mc Donalds is redelijk populair, de animo om kranten te bezorgen lijkt een stuk minder. "Tot nu toe is er een meisje geweest dat interesse heeft", is de conclusie van de dames bij de stand. Vroeg opstaan om kranten rond te gaan brengen is bij de jeugd niet echt populair, het zijn steeds meer ouderen die de krant in de brievenbus komen doen.

Afwisselend

Wie wil werken op 't Wolfsven kan terecht bij het zwembad, in de horeca of de supermarkt. Raymond (16) is met zijn moeder naar de banenmarkt en lijkt wel oren te hebben naar vakantiewerk in de supermarkt van het park. "In een supermarkt werken spreekt me wel aan, het is in ieder geval wel afwisselend."

De vakantiebanenmarkt wordt al verschillende jaren georganiseerd door de LEVgroep, in samenwerking met het Strabrecht College. De belangstelling lijkt de laatste jaren wat af te nemen. Wat rondvragen vooraf leert dat verschillende jongeren al een bijbaantje hebben en wellicht wat meer uren kunnen maken in de vakantieperiode. Anderen kijken vooral uit naar de vakantieperiode en staan niet te springen om dan te gaan werken.

Kritisch

Buiten op het plein bij het Strabrecht College twee jongens die net de stands van bedrijven hebben gezien. "Voor mij zit er niets bij", zegt de zeventienjarige Maurice. Hij wil graag een baantje voor de zaterdagen, maar is behoorlijk kritisch. "Het moet wel een beetje leuk zijn, ik heb geen zin om hele dagen met volle dienbladen op een terras te lopen of zo." Bryan is niet op zoek naar een vakantiebaan. "Ik werk in de supermarkt, vooral vakken vullen. Waarschijnlijk kan ik in de vakantie wat extra uren werken en anders is het ook goed."