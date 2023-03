Van vijftien genomineerde sporters en ondersteuners, krijgen er vijf de ultieme prijs tijdens Sportgala

Met push-ups in rechtszaal wil Valery ‘bewijzen’ dat hij niemand heeft neergesto­ken in azc Budel

DEN BOSCH/BUDEL – Oleg was neergestoken op het azc in Budel, dat stond vast. Maar door wie? De officier van justitie had aanwijzingen dat verdachte Valery het was geweest, maar wist het niet zeker. Daarom vroeg ze vrijspraak.