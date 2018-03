Verkenner aan de slag in Geldrop-Mierlo

GELDROP - MIERLO - Een verkenner moet de komende dagen bij de partijen in Geldrop-Mierlo de wensen en gedachten over de komende raadsperiode ophalen.

Frank Dieters is de verkenner die de komende dagen gaat praten met alle 8 partijen die in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad komen. Dieters is werkzaam als ambtenaar bij de provincie Limburg, maar eerder was hij in Geldrop-MIerlo hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling.

Het CDA haalde 5 zetels en werd de grootste partij. Daarom is het CDA-lijsttrekker Marc Jeucken die Dieters de opdracht heeft gegeven. "Ik wilde iemand die volledig onafhankelijk is. Die volkomen neutraal is en wel de plaatselijke situatie kent."

Dieters gaat onderzoeken welke doelen de partijen de komende 4 jaar willen nastreven en of ze in zijn voor het afsluiten van een raadsbreed akkoord. Dat akkoord bepaalt dan de koers van de gemeenteraad in grote lijnen.