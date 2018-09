Vernieuwd Weverijmuseum verkoopt nog steeds theedoeken

VIDEOGELDROP - Het vernieuwde en gisteren officieel heropende Weverijmuseum in Geldrop is misschien wel het enige 'werkende museum' in de wereld. Want er worden producten (bijvoorbeeld theedoeken en smeerkussens voor locomotieven) gemaakt en die worden ook nog verkocht.

De constatering is afkomstig van historicus Herman Pleij die gisteravond als gastspreker was uitgenodigd bij de opening van het voor 4 ton euro verbouwde museum. Pleij had een rondleiding in het museum gehad en was daar duidelijk van onder de indruk. Dat de 'overdonderend aanwezige techniek' ook gewoon nog werkt, producten maakt en inkomsten genereert, maakte Pleij bijna lyrisch. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt. U kunt er gewoon nog een order plaatsen: doet u mij maar 10.000 handdoeken of zo."

Lees ook Geldrops Weverijmuseum wordt beleving Lees meer

Muziek

Maar Pleij constateerde ook dat het museum 'buitengewoon geslaagd is in het de bezoeker deelgenoot maken van het verleden'. En dat moet museumdirecteur Simone van der Heiden als muziek in de oren geklonken hebben. Net als in het Vincentre in Nuenen (waar ze ook directeur is) zijn in het Weverijmuseum moderne technieken ingezet om het verleden van de Geldropse textielnijverheid inzichtelijk te maken.

Volledig scherm Het vernieuwde Weverijmuseum in Geldrop © corrie de leeuw

Volledig scherm Directeur Simone van der Heiden van het Weverijmuseum © corrie de leeuw

Naast de hal waarin de oude weefgetouwen hun stampende maar toch verfijnde arbeid verrichten is er een hal met onder meer een theatertje, beeldschermen, grote foto's en een interactieve achterwand met lichtbakken. Hier wordt de héle geschiedenis vertelt van de opkomst van de textielindustrie. Dus niet alleen de technische en economische, maar ook de sociale: de slechte werkomstandigheden, de kinderarbeid, het harde leven van de Mierlose thuiswevers. En vanuit deze hal is door de nieuwe, glazen wand het 7 meter hoge waterrad eindelijk zichtbaar gemaakt. Het gebouw waarin het museum gevestigd is, is de voormalige wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel & Zoon. Het gebouw uit 1963 (inmiddels rijksmonument) is over de Kleine Dommel heen gebouwd.

Gratis

Bezoekers van Geldrop kunnen sinds kort ook de textielroute lopen. Op acht plekken die een rol speelden in de textielgeschiedenis van Geldrop zijn informatiezuilen geplaatst. Iedere zuil vertelt een stukje van die geschiedenis. Het Weverijmuseum is zaterdag van 11 tot 17 uur gratis te bezoeken. Normaal kost een kaartje 7,50 euro.

Village Marketing

De opening van het vernieuwde museum werd ook aangegrepen om de Stichting Village Marketing te lanceren. Met een jaarlijks gemeentelijk budget van 185.000 euro moet de stichting Geldrop en Mierlo rondom het thema 'Verleden verweven in het heden' sterker positioneren. In de zaal van centrum Hofdael, waar een deel van het Weverij-openingsprogramma plaatsvond, hield voorzitter Adrie Geerts het publiek voor dat de twee dorpen zich echt meer als eenheid moeten presenteren als ze meer toeristen en ondernemers willen trekken.

Katoenpad