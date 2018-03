Vertrouwenscrisis bij scholenstichting in Geldrop: 'Voorzitter zou RvT-lid onder druk hebben gezet'

Verkiezingen #Ver­kie­zings­vlog 5 - Op bezoek in Nuenen, want dat is een geval apart

18:10 NUENEN - In de gemeente van de aardappeleters en het Van Gogh-kerkje is iets bijzonders aan de hand. Want door een door de provincie gedwongen fusie met Eindhoven mogen ze daar waarschijnlijk over twee jaar wéér naar de stembus. Waarom zou je daar nu nog gaan stemmen?