Volop vermaak bij Lichtstad Revuetheater in Hofdael Geldrop

Zieke man heeft auto niet meer onder controle en botst tegen boom in Geldrop

10 maart GELDROP - In Geldrop is vrijdag aan het begin van de avond een auto tegen een boom gereden. Dat gebeurde op het Bogardeind. Oorzaak is volgens de politie de zwakke gezondheid van de bestuurder. Hij zou zijn auto 'door gezondheidsredenen' niet meer onder controle hebben gehad.