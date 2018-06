Vooral VVD kraakt coalitie-akkoord Geldrop-Mierlo

Wel ambities maar geen woord over hoe die betaald moeten worden; een strategische visie maar zonder daadkracht en met te weinig richting. Vooral oppositiepartijen VVD en D66 hadden kritiek op het Geldrop-Mierlose coalitieakkoord. Ook Samen Geldrop-Mierlo, de (oppositie)partij van (sinds maandagavond) ex-wethouder Miranda Verdouw, was kritisch. Verdouw wees er op dat een aantal onderwerpen er helemaal niet in voorkomen: sport, de bibliotheek, diversiteit, burgeremancipatie. Van de vier oppositiepartijen was alleen eenmansfractie PvdA (Richard van de Burgt) lovend. Die was het er inhoudelijk helemaal mee eens, vond het een links stuk en was er juist blij mee dat niet alles is 'dichtgetimmerd'.

Lees ook Geldrop-Mierlo wordt bloemengemeente met windmolens Lees meer

Open akkoord

Dat laatste was ook het verweer van coalitieleider Marc Jeucken. Namens grootste partij CDA is hij eindverantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de coalitie voor de komende vier jaar: CDA en GroenLinks en de lokale partijen van Geldrop (DGG) en Mierlo (DPM). Jeucken wees er op dat hij deed wat was beloofd; namelijk een 'open akkoord schrijven waarin de hoe-vraag bewust niet wordt beantwoord. Volgens Jeucken allemaal bedoeld om de raad -zowel coalitie als oppositie- meer invloed te geven op het beleid.

Quote De kiezer koos voor een verschui­ving naar rechts, maar hier ligt een links programma Monica Leenders

De VVD zat nog iets anders dwars. De partij was een van de winnaars van de verkiezingen (van drie naar vier zetels), maar belandde niet in de coalitie omdat andere partijen dan niet wilden instappen. Fractievoorzitter Monica Leenders: ,,De kiezer koos voor een verschuiving naar rechts, maar hier ligt een links programma. Dat is een gemiste kans."

Betuttelend

De rechtse VVD en het linkse Samen Geldrop-Mierlo vonden elkaar in de kritiek op een belangrijk voorstel in het coalitie-akkoord. Daarin staat dat er voor iedere wijk een wijkontwikkelingsplan moet komen. Dat gaat over het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Dat zo'n plan er om te beginnen voor Braakhuizen-Zuid moet komen vinden alle partijen. ,,Maar voor alle wijken. Wat een betuttelend beeld. U slaat helemaal door", zei Monica Leenders. En Verdouw merkte op dat er wijken zijn waarvoor een 'half A4-tje genoeg is'.