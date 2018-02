Vrouw knipt rijbewijs doormidden na botsing tegen muur in Geldrop

Nieuwe, vrouwelijke voorzitter Tourclub Mierlo: 'Het is mannenwereldje'

26 februari MIERLO - De nieuwe voorzitter van Tourclub Mierlo, Carla Tielen (57) uit Mierlo, poseert trots met haar nieuwe racefiets. ,,Het is de bedoeling dat ik daarmee nog beter in de bergen omhoog kan dan met mijn vorige racefiets. Vorig jaar op Mallorca heb ik gevloekt en getierd op stukken die voor mij nogal steil waren, maar de trots die je voelt naderhand, is het wel waard.”