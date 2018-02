'Waarom alleen maar 'hele wethouders' in Geldrop-Mierlo?'

GELDROP-MIERLO - Van de drie huidige wethouders in Geldrop-Mierlo komt alleen Renée Hoekman zeker niet terug. Maar haar opvolger staat klaar. De Dorpspartij Mierlo schuift huidig fractievoorzitter Hans van de Laar naar voren. "Maar ik ben geen Renée . Ik ben niet van plan 80 uur in de week te werken. Daarbij: in Geldrop-Mierlo is vier wethouders net te veel en drie net te weinig. Laat mij dan die parttimer maar zijn."

Natuurlijk: op de vraag of er al wethouderskandidaten klaarstaan en wie dat dan zijn, antwoorden de partijen dat eerst de kiezer aan het woord is. Want pas als er een paar zetels gehaald worden, komt een wethouderspost in het vizier. Maar uiteindelijk willen ze toch ook geen verstoppertje spelen. Zeven van de acht partijen waarop gestemd kan worden in Geldrop-Mierlo komen met een naam. Waarmee niet gezegd is dat dat de enige kandidaten zijn. Afhankelijk van de portefeuilleverdeling kunnen er meer kandidaten van stal gehaald worden.

Doorgaan

GroenLinks komt nog niet met een naam. De partij heeft nu twee zetels en wil pas over een wethouderskandidaat gaan nadenken als daar minstens een zetel bij komt. Van de huidige wethouders willen in ieder geval Marc Jeucken (CDA) en Miranda Verdouw (in de raad gekozen als SP'er, nu lijsttrekker van haar eigen partij Samen Geldrop-Mierlo) graag door. Jeucken maakt daarop als boegbeeld van een stabiele bestuurspartij de meeste kans. Verdouw moet nog maar poot aan de grond zien te krijgen met haar nieuwe partij Samen. Afhankelijk van de opkomst zijn er tussen de 700-800 stemmen nodig voor één van de 25 zetels. Als lijsttrekker van de SP haalde ze er vorige keer drie. Maar toen zat de SP ook landelijk in de lift.

De verwachting is dat de Geldropse lokale partij DGG wel weer de grootste zal worden. De partij heeft nu zes zetels en gaat minstens voor zetelbehoud. Lijsttrekker Frans Stravers zegt meerdere kandidaten te hebben, maar een ervan is in ieder geval Ton Steenbakkers. De oud-wethouder die twee jaar geleden een motie van wantrouwen niet afwachtte en gedesillusioneerd opstapte. Maar hij heeft zich herpakt en voelt het wethoudersbloed weer kriebelen.

Ambities

Dat voelt ook Ton van Happen, de lijsttrekker van D66. Die steekt zijn wethoudersambities al maandenlang niet onder stoelen of banken. Of, in dit verband: zetels. De VVD wil ook wel in het college. De nieuwe lijsttrekker Monica Leenders zegt dat haar partij verschillende capabele wethouderskandidaten heeft klaarstaan. "Maar ik wil zelf ook wel", geeft ze toe. Een andere lijsttrekker die ook wel wethouder wil worden is Richard van de Burgt. Maar dan moet zijn PvdA het wel een stuk beter doen dan vier jaar geleden. Toen werd slechts één zetel gehaald.

Volledig scherm Richard van de Burgt, lijsttrekker PvdA. © Hans Baggermans

Volledig scherm Ton van Happen, lijsttrekker D66 en wethouderskandidaat. © D66 Dommelvallei

Volledig scherm Monica Leenders, VVD-lijsttrekker en wethouderskandidaat. © Monica Leenders

Volledig scherm Lijsttrekker Hans van de Laar van DPM.

Volledig scherm Ton Steenbakkers, wethouderskandidaat voor DGG. © x