Waarom stopt Art Rooijakkers met Wie is de Mol? 'Tijd voor een nieuw hoofdstuk'

,,Van IJsland (2012) naar Georgië (2018), wat een trip! 7 seizoenen Wie is de mol? presenteren was een eer, een avontuur en een voorrecht. (Net als het maken van andere mooie programma's voor AVROTROS). Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk!", schrijft de 43-jarige Rooijakkers op Instagram.

Ondanks zijn overstap per 1 april zal Rooijakkers dit seizoen nog in twee AVROTROS-programma's op de NPO te zien zijn. Hij presenteert de dagelijkse kenniskwis Bij de Tijd en in het tweede seizoen van Helden in de Wildernis bezoekt hij natuurbeschermers over de hele wereld.