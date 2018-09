Werken in speeltuin De Viking is gewoon gezellig en leuk

‘Het is dit seizoen, door een gebrek aan vrijwilligers, al zes keer voorgekomen dat we niet konden openen”, stelt ad-interimvoorzitter Aart van ’t Hoff. Het probleem bij de speeltuin in Braakhuizen-Zuid is groot, stelt het bestuur. Er zijn dringend vrijwilligers nodig. Met name de groep voor winkel en toezicht is veel te klein. ,,Deze groep bestaat uit acht vrijwilligers, waarvan er twee langdurig ziek zijn. De ideale bezetting zou eigenlijk 26 vrijwilligers zijn.”