Wie wint in Mierlo de gouden gehaktbal?

Ruim twintig kandidaten hebben zich opgegeven. De gehaktballen worden in de loop van de avond ingeleverd, opgewarmd in de oven en gekeurd door de jury. "De rest van de ballen wordt uitgedeeld onder de gasten."

Specerijen

De jury let onder andere op de uitstraling van de gehaktbal. "Ziet ie er overall smakelijk uit. Ook letten we op de kleur van de gehaktbal, de textuur en natuurlijk de smaak." De ene gehaktbal is de andere niet, aldus Strijbos. "Er zit veel verschil in kwaliteit. Er zit nu al een uitschieter tussen. Specerijen doen trouwens best veel."