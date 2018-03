Wilfred Genee: 'Toen ik Art Rooijakkers bij RTL zag komen, dacht ik: krijg nóu wat'

Het was een bijzonder moment gisteren toen Wilfred Genee aan RTL’s ceo Sven Sauvé vertelde over te willen te stappen naar Talpa TV. ,, Zat hij net klaar met pakket aan mogelijkheden en een enorme salarisverhoging. Ik zei hem: had dat eerder gezegd”, aldus Genee.

De presentator van Voetbal Inside stapt met René van der Gijp en Johan Derksen over naar Talpa TV, het mediabedrijf van John de Mol. De drie gaan tekenen voor vier jaar. ,,Ik werd zo enthousiast over het verhaal van John de Mol. Kijk, eerlijk gezegd hoefden wij helemaal niet per se weg bij RTL. Het was gewoon lastig om tot bredere afspraken te komen, vooral voor mij. Het bleef maar hangen. John de Mol kwam in december al. ‘Valt er te praten’. Ik zei: nu niet. We wilden er met RTL uitkomen. Wij hebben RTL in januari een tegenvoorstel gedaan. Als ze daarmee ingestemd hadden, waren we allang klaar geweest.”

Toekomstperspectief

Vorige week klopte John de Mol opnieuw aan. ,,Of hij zijn verhaal wilde doen. Nou, dat had in tien minuten meer impact dan vierenhalve maand onderhandelen met RTL. Hij schetste een plaatje voor mij met veel meer mogelijkheden. Met andere programma. Interviews. Meedenken met formats. Toch een ander verhaal dan bij RTL. Niets ten nadele van Voetbal Inside, een prachtig programma, maar het is geen geheim dat mijn ambities verder reiken.

,, Toen ik bij RTL Twan Huys zag binnenkomen, en vervolgens Art Rooijakkers, dacht ik: krijg nou wat? Zij gaan allemaal dingen die ik ook leuk vind. Waarmee ik niet zeg dat ik onmiddellijk Late Night zou willen doen”, aldus Genee die vorig jaar de zilveren Televizier-Ster kreeg voor beste presentator.

Acht ton

Geld is niet de drijfveer, zo benadrukt Genee, want bij RTL kon hij (naar verluidt zo’n acht ton) evenveel verdienen. Gebrek aan toekomstperspectief bij RTL was doorslaggevend. ,,Bij Talpa TV zie ik veel meer perspectief om me verder te ontwikkelen. Een mooie bijkomstigheid is Champions League voetbal op het open net. Ik heb begrepen dat John de Mol voor die voetbalrechten gaat. Dan komt er voor René een grote wens uit.”

De pikante situatie doet zich voor dat Genee, Derksen en Van der Gijp met RTL in onderhandeling zijn over een voetbaltalkshow deze zomer tijdens het WK voetbal. ,,Ons contract loopt dan nog door en voor mij is dat zeker een serieuze optie. Het is bovendien een goede manier om uit elkaar te gaan”, aldus de presentator die ‘een beetje baalt voor Sven Sauvé. ,, Prima gozer. Die te maken heeft met meer belangen. Aandeelhouders. Presentatoren. Directieleden. Die kan niet zo snel schakelen als John de Mol.”

Jouw schuld