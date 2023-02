Woningen in de Geldropse wijk Akert worden versneld verduurzaamd met Woonbedrijf als nieuwe eigenaar

Het gaat om appartementen aan de Akert, Appelaar, Plataanhof, Berkenhof en Hazelaar, ooit gebouwd als aanleunwoningen bij woon-zorgcomplex Akert. Behalve dat ze niet duurzaam zijn, kampen ze met een chronisch vochtprobleem. Om het vocht te bestrijden moet er zowel geventileerd als gestookt worden.

Met de huidige energieprijzen een uitdaging voor de bewoners. ,,Ik heb een grote kier bij de voordeur dichtgemaakt om stookkosten te besparen”, vertelt een bewoonster. ,,Daarna is het vochtprobleem groter geworden. De vitrage begint te schimmelen en het parket komt omhoog.”

Quote We weten dat er iets met deze woningen moet gebeuren, zodat bewoners er fijn kunnen wonen.” Woordvoerder Woonbedrijf, Woonbedrijf

Behalve dat de bewoners hoge stookkosten hebben, hebben een aantal bewoners ook gezondheidsklachten zoals benauwdheid en hoofdpijn. Die wijten ze aan het vocht en de schimmel in hun woning.

Van Wooninc naar Woonbedrijf

De woningen waren tot eind december 2022 van Wooninc. Ze zijn gebouwd in 1966 en zijn al lang aan renovatie en verduurzaming toe. In verband met de klimaatdoelen hebben wooncorporaties afgesproken elkaar te helpen met verduurzamen. Woonbedrijf heeft meer investeringskapitaal dan Wooninc en heeft de woningen geruild tegen al verduurzaamde woningen in andere dorpen.

Daar Woonbedrijf pas een maand eigenaar is, vragen ze de bewoners hun klachten door te geven. ,,Ik snap dat ze denken: dat heb ik al lang gedaan”, aldus een woordvoerder van Woonbedrijf. ,,Maar dat was bij de vorige eigenaar. Als er gezondheidsklachten zijn ten gevolgen van vocht- of schimmelplekken willen we dat graag horen. Dan kunnen we er iets aan doen.”

Gerenoveerd of afgebroken

Woonbedrijf is al met een aantal bewoners in gesprek gegaan en heeft de vocht en de schimmel gezien. ,,We weten dat er iets met deze woningen moet gebeuren, zodat bewoners er fijn kunnen wonen. We kunnen adviseren over ventilatie en de maatregelen treffen die nodig zijn in de betreffende woning.”

Of de woningen worden gerenoveerd of afgebroken en opnieuw gebouwd is nog niet duidelijk. Daarvoor is nader onderzoek nodig. De bewoners zullen dus enig geduld moeten hebben, maar door de woningruil met een kapitaalkrachtigere wooncorporatie dan Wooninc worden de klachten waarschijnlijk sneller opgelost.

Wooninc nam in 1995 de woningen over van het gemeentelijk woningbedrijf. In 2009 lag er al een plan om de woningen te slopen, omdat ze niet meer voldeden als aanleunwoning. Vooral de bovenwoningen vormden een probleem voor senioren.