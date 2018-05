Zaken met zeer jonge verdachten in Woensel en Geldrop; toch neemt jeugdcriminaliteit sterk af

Nieuwe Geldropse muziek­stich­ting wil plezier versprei­den onder jong en oud

15 mei GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo is een muziekstichting rijker: Au3 Smits Music. Een paar keer per jaar worden muzikale evenementen georganiseerd. Net als de repetities en de lessen vinden die plaats in Centrum Hofdael.