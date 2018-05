Zoon beschermt moeder tegen tieners met vleesmessen in snackbar Geldrop, beelden op tv

Het is woensdagavond, 8 november 2017. Twee jongens op de fiets stoppen voor de ingang van cafetaria Beneden Beekloop. Ze kijken aandachtig naar binnen, vermoedelijk om te checken of er nog klanten in de zaak zijn. Een paar minuten later komen ze terug en lopen ze de snackbar binnen, allebei met een mes in de hand.