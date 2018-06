Zorgmedewerkers leren van elkaar tijdens netwerklunch in Mierlo

Heemkundi­gen Peelland in actie voor archieven

9:27 HELMOND - Het Regionaal Historisch Centrum nog maar twee dagen per week open? Gemeentearchieven die wellicht naar Den Bosch verhuizen? Geschiedkundigen uit Helmond en omgeving maken zich zorgen over de koers van het RHC. Ook vinden ze dat ze te weinig informatie krijgen. 26 van hen hebben zich verenigd in het Historisch Platform Peelland. Dat heeft een brandbrief gestuurd aan het RHC-bestuur en de politiek.