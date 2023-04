Zoveel oranje auto's zijn er in de gemeente Geldrop-Mierlo

Mifano wint inhaalduel, eerdere afzegging boeit de aanvoerder niet: ‘Nu hebben we PSV - Ajax kunnen kijken’

In het amateurvoetbal in de regio waren er vandaag twee inhaalwedstrijden. Gestel veroverde drie punten op De Herdgang, terwijl Mifano en Liessel aan de bak moesten, omdat laatstgenoemde club afgelopen weekend niet genoeg man had.