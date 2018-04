15 inbraken in winkels in regio Gemert: 'Leg je lege kassa in het zicht'

Huurverla­ging voor kwart huurders Goed Wonen in Ge­mert-Ba­kel

24 april GEMERT-BAKEL - Ongeveer een kwart van de huurders van een woning van Goed Wonen in Gemert-Bakel kan binnenkort een huurverlaging tegemoet zien. De verlaging, die ingaat per 1 juli van dit jaar, kan variëren van enkele tientjes tot - voor een enkeling - meer dan 100 euro per maand.