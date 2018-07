22-ste editie Streekrock spectaculair van start in Bakel

De band Diolegacy staat aan de rand van het podium al te popelen om te mogen beginnen. Ruim een uur van te voren beet Machetté de spits af. Het al aardig vol gestroomde dorpsplein met voornamelijk rockliefhebbers gehuld in zwarte kledij is er klaar voor.

Wie denkt dat Streekrock rustig opstart, komt bedrogen uit. Machetté gaat er vanaf minuut een met gestrekt been in. Alles wordt uit de kast gehaald. De band toont zijn tomeloze energie en vliegt over het podium. Het nummer Poison wordt luidkeels meegezongen en de eerste mensen beginnen met headbangen.

In brand

Als de gitarist opeens met zijn tanden gaat gitaarspelen is het hek helemaal van de dam. Het publiek is euforisch. Niet veel later steekt de andere gitarist Brian Jacobs zijn instrument in brand. Als deze gedoofd is klimt de leadsinger in de nok van het podium.