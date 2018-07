22e Streetrock in Bakel bijna van start

Van der Meijden opvolger Van Aert in MRE-be­stuur

15:31 EINDHOVEN - Frank van der Meijden is het nieuwe, derde lid van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De Laarbeekse burgemeester is daarmee de opvolger van Anton van Aert, de inmiddels vertrokken burgemeester van Best.