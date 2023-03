Acritas Bakel viert 100ste verjaardag

Update Meerdere auto’s botsen op A2 bij knooppunt Batadorp, dichte snelweg leidt tot file op parallel­baan

BEST/EINDHOVEN - Door een ongeluk met meerdere auto’s op de A2 bij Best was de snelweg vrijdagochtend en -middag dicht vanaf knooppunt Batadorp. Verkeer kon alleen nog maar verder rijden over de rechter parallelbaan. Daar stond dan ook een file.