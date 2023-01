Andries Tunru bezit meerdere troefkaarten

Top of flopAndries Tunru, de winnaar van de persoonlijkheidsprijs op het Cameretten Festival én finalist van De Slimste Mens stoft in In Theorie zijn psychologiediploma af. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: Cabaretvoorstelling van Andries Tunru

Waar: Perron-3 in Rosmalen (i.s.m. Theater aan de Parade)

Wanneer: woensdag 18 januari

Thymon Maarsen

‘Het allerbelangrijkste wapen is zijn improvisatietalent’

Thymon Maarsen (30) uit Vught

„Deze generatiegenoot is een relatief onbekende in cabaretland. Ik vraag me af hoelang nog. Tunru is uniek als-ie is- met geen enkele collega vergelijkbaar. Zijn kracht zit ‘m deels in de veelzijdigheid. Niet alleen een geestige woordkunstenaar, maar ook qua mimiek en bewegingsexpressie ijzersterk. Eveneens opvallend is zijn muzikaliteit. Het allerbelangrijkste wapen is zijn improvisatietalent. Niet normaal wat hij vanavond tijdens de ‘toegift’ op dat vlak heeft laten zien. Oefening baart kunst. Verder was nadrukkelijk zichtbaar dat-ie plezier uitstraalde.”

Anneke Spekenbrink

‘Een vorm van zelfspot sierde hem óók’

Anneke Spekenbrink (36) uit Rosmalen

„De scherpe grappen, de interactie met het publiek en zijn improvisatievermogen sprongen eruit. Ik ken hem onder meer van De Slimste Mens; Tunru is inderdaad slim. Want hoe verklaar je anders die hij van aangereikte begrippen als endoplasmatisch reticulum en drieteenluiaard gelijk een rap op rijm wist te maken? Een vorm van zelfspot sierde hem óók, vooral toen hij zichzelf transformeerde tot lid van een boyband. De visuals op de achtergrond versterkten het effect. Naar de wereld toe is hij veelal respectvol gebleven. Wel kregen gelovigen, Lange Frans en Youfone er flink van langs.”

Sten van Helvoort

‘De rustige scène met de zwaartedeken vond ik het mooist’

Sten van Helvoort (27) uit Den Bosch

„Lang geleden dat ik zo hard gelachen heb. Andries ‘zit’ altijd hoog in z’n energie. Dat is vaak hilarisch. Heeft in dat opzicht wat weg van Jochem Myjer, die is ook zo druk. Ondanks dat was hij goed verstaanbaar. Uitgerekend de rustige scène met de zwaartedeken vond ik het mooist. Onder die deken was-ie even in z’n eigen wereldje. Diverse actuele thema’s heb ik zien voorbijkomen. Centraal binnen zijn verhaal stond volgens mij de zoektocht naar de waarheid die niet bestaat. En aansluitend dat je moet luisteren naar elkaar. Het podium was -op een piano en launchpad na- vrij leeg. Méér was ook niet nodig.”