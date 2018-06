Bakel in teken van zeskamp: klimmen, rennen en glijden

Uitslaande brand verwoest schuur in Beek en Donk, mogelijk asbest vrijgeko­men

8:13 BEEK EN DONK – Een uitslaande brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een schuur aan de Kamillestraat in Beek en Donk verwoest. Daarbij is mogelijk asbest vrijgekomen. De omgeving rondom de schuur is afgezet voor verder onderzoek.