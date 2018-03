Bakel op Miljoenenjacht

Elsendorpers lossen zelf leegstand stallen op

19:44 ELSENDORP - Stel, je zit al tien jaar met een lege varkensstal in je maag. Opnieuw varkens erin stoppen is geen haalbare kaart, maar het bouwsel is nog wel nuttig voor andere doeleinden. Normaal komt er dan een behoorlijke rompslomp bij kijken om de functie te wijzigen, maar in de Elsendorp moet dit straks een stuk makkelijker gaan in de proeftuin. Die krijgt steeds meer gestalte.