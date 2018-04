Topscorer Kuijpers van Elsendorp: 'Wij zitten boordevol energie'

27 april De krachttoer die Elsendorp te wachten stond in april, zou zich zeker gaan wreken volgens de fysiotherapeut van VVV, Falk Louwers. 'Negen wedstrijden in 28 dagen? Het lichaam gaat geheid tegensputteren', zo voorspelde hij eerder in deze krant.