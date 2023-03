Bakelse An Brzoskowski valt in de prijzen; in klei kan ze ook haar eigen verdriet kwijt

Jos Faro pakt draad weer op na verwoesten­de brand in zijn vispaleis: ‘36 jaar weg in tien minuten’

ASTEN - Jos Faro (62) gaat door met zijn vispaleis in Asten. Na de verwoestende brand die zijn zaak in januari trof, was even onzeker hoe de toekomst eruit zou zijn. Faro heeft de knoop doorgehakt en hoopt met Pasen weer open te zijn.