Bedrijf achter elektrische scooters en fietsen van onder meer GO Sharing en Thuisbezorgd failliet

Update Eindho­venaar (40) aangehou­den voor steekpar­tij in flat waarbij hij man in been stak

EINDHOVEN - Een 35-jarige man is dinsdagavond bij een ruzie met een andere man in zijn been gestoken. Dat gebeurde in de Tempelpoort-flat in Eindhoven. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben de andere Eindhovenaar (40) aangehouden.

11:01