Bernard Nooijen ontvangt Pauselijke onderscheiding

Kruisweg herdacht in kerk Gemert: 'Pasen is meer dan Paaspop'

30 maart Gemert - Ruim drie miljoen mensen keken naar the Passion op tv: de openluchtmusical over de kruisweg. Hier in de kerk in Gemert zijn het er op Goede Vrijdag zo'n dertig . Die komen niet voor bekende Nederlanders met een gouden keel, een rapper in de herkansing of een groot verlicht kruis over hoofden gedragen. Nee, zij zijn hier puur om het verhaal over de laatste uren van Jezus van Nazareth te horen. Aan de hand van de veertien staties die het lijden en sterven aan het kruis uitbeelden.