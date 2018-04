Bert Jansen:'Ze laten zich hier in Gemert-Bakel niet snel gek maken'

Akkoord Ge­mert-Ba­kel over nieuwe koers

6:00 GEMERT-BAKEL Het CDA en de Dorpspartij in Gemert-Bakel zijn het in grote lijnen eens over de koers die ze de komende vier jaar als nieuwe coalitie willen varen. Ook over de wethoudersposten hebben beide partijen inmiddels afspraken gemaakt, al vinden ze het nog te vroeg om daarmee naar buiten te treden.