Beschonken automobilist wijkt uit voor hond en belandt met auto op zijn kop in Gemert

videoGEMERT - Een automobilist is zondagochtend rond 6.30 uur met zijn auto op de kop terechtgekomen op het Stereind in Gemert. De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij moest uitwijken voor een hond. Hij bleek onder invloed van alcohol, zijn rijbewijs is ingevorderd.