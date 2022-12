Betonmixer kantelt op de N65 bij Cromvoirt, weg dicht richting Den Bosch

Scholieren in Erp samen aan de kerstdis: ‘Mooi dat het weer mag’

ERP - Een supergezellig samenzijn donderdag vanaf het eind van de donderdagmiddag op basisschool De Empel aan de Melkerstraat in Erp. Daar zijn maar liefst zo’n 170 kinderen die met elkaar samen dineren in kerstsferen. Een lekkere en warme maaltijd die samen met ouders is georganiseerd. Ze zorgen voor hapjes en drankjes, voor elk wat wils.

9:50