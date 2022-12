Betonmixer kantelt op de N65 bij Cromvoirt, weg tot 20.00 uur dicht richting Den Bosch

Zaalvoet­bal­toer­nooi 073-Cup in Den Bosch gaat dit jaar niet door

DEN BOSCH - Het was decennialang een traditie in Den Bosch, maar dit jaar is er tussen kerst en oud en nieuw geen zaalvoetbaltoernooi voor eerste elftallen van de clubs uit de regio. Vanwege een gebrek aan animo besloot de organisatie van de 073-Cup om de stekker eruit te trekken.

13:01