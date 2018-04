Bijeenkomst voor singles in Gemert voorziet in behoefte: 'Ik wil hier wel een mooi vrouwke vinden. Liefst een stuk jonger'

GEMERT - Datingsites zijn echt niks. Alleen de kroeg in is ook niet alles. Een terrasje pikken is leuker met tweeën dan alleen en wie wil er 's ochtends niet liever wakker worden met iemand aan zijn zij...

Dat waren in een notendop de motieven van de alleengaande veertigplussers die zondagmiddag de nieuwe Let's Meet-bijeenkomst bij Dientje in Gemert bezochten.

De nieuwe activiteit kwam wat traag op gang. Ook rust er kennelijk toch een taboe op alleen zijn - Nederland telt 2,8 miljoen singles -, want niemand wilde voor dit artikel op de foto. Ook achternamen en soms zelfs voornamen bleven om allerlei redenen angstvallig verzwegen.

Quote Mannen willen daar maar één ding. Deelneemster Let's Meet

Huishoudster

,,Ik vind dit wel een heel goed initiatief. Het stond in een weekblad en het is lekker dichtbij. Ik wil vooral gezelligheid met gelijkgestemden. Op zoek naar een man ben ik in ieder geval niet", vertelde Hetty uit Gemert, die haar naam wél wilde noemen. Ook bij haar buurvrouw Marjan was het niet de opzet om een man te vinden. Ze stonden met een stuk of vier andere vrouwen bij elkaar en deelden hun minder goeie ervaringen met datingsites. ,,Mannen willen daar maar één ding, er zitten vaak getrouwde kerels tussen, ze zijn uit op je geld of zoeken meer een huishoudster", waren enkele van die gevoelens.

Quote Maar alleen wakker worden is toch ook niet alles. Wilco

Twee mannen van rond de vijftig die drie tafels verder van een potje bier genoten, waren ook benieuwd naar wat Let's Meet voor hen kan betekenen. Een van hen, Wilco, kwam er rond voor uit dat ie hier wel een nieuwe partner zou willen treffen. Hij vond dat vrouwen beter alleen kunnen zijn dan mannen. ,,Maar alleen wakker worden is toch ook niet alles. Al wordt je na een verbroken relatie wel wat voorzichtiger."

Nog een paar tafels verder zat de 78-jarige Toon. Na twee overleden partners was hij echt weer op zoek. ,,Ik wil hier wel een mooi vrouwke vinden. Liefst een stuk jonger. Daarom kom ik hier loeren," vertelde hij open. Zijn reputatie was hem vooruit gegaan, want de vrouwentafel was al met zijn bedoelingen bekend.

Het was opvallend dat geen van de aanwezigen bekend was met een soortgelijk initiatief dat voor deze doelgroep al enkele jaren bestaat in een verderop gelegen café.

Quote Ook ik ben vastgelo­pen op datingsi­tes, waar je bedonderd wordt of mannen maar één ding willen. Hilly van Rixtel

Toen rond 19.00 uur het aantal bezoekers was opgelopen tot zo'n 25 mannen en vrouwen, was initiatiefnemer Hilly van Rixtel niet ontevreden. ,,Ook ik ben vastgelopen op datingsites, waar je bedonderd wordt of mannen maar één ding willen. Ik ga dit gewoon drie keer proberen."