Bijgebouw van woning in Handel door brand verwoest

Meningen verdeeld over bouwplan voor VELT-tuinen in Gemert

17 februari GEMERT - Is het wel of geen goed idee om woningen te bouwen op de plek van de VELT-tuinen in Gemert, als onderdeel van een nieuw kasteelplan? Deze krant peilde dit weekend de meningen tijdens een cursus manden vlechten in de Tuinkamer van de natuurvereniging.