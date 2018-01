Bijna 5 uur durende kletsavond in Milheeze

MILHEEZE - De Veenmollen hebben geen gebrek aan goeie kletsers van eigen bodem in Milheeze. Het was een prachtige avond vrijdag. Vijf leden van de Slagwerkgroep kregen zaal aan het lachen met hun klompendans.

Je zag alleen maar 5 paar stokken (benen) met klompen. Ze brachten niet alleen een goed slagwerkstuk, maar er werd ook vanalles uitgespookt onder tafel.

Het publiek kreeg van de toneelvereniging Voetlicht een voorproefje van The Passion die in maart in Milheeze wordt gehouden. "The Passion leeft in Milheeze. Hier is zoveel passie, bij de voetbal en zelfs tijdens een rikwedstrijd op De Berken, want dan roept Jo van de Weijer regelmatig, pas(tt)ie.”

Willie van de Weijer had de rol van Jezus. Wat hij ook zegt doet hij krijgt altijd de zaal op zijn hand. Dat zelfde geldt voor Peter Aldenzee en Joris Jansen, dit jaar in de hoedanigheid van Michael van Gerwen, en zijn Sweetheart girl. ,,Onze Michael is een skonne mens maar ge verstaat `m bijna niet. Als hij praot is het net een bouvier die met z`n mond vol hondenbrokken naar zijn buurman stoat te blaffen.”

Alle kletsers waren erg goed maar Gidion Aarts zie je elk jaar groeien in zijn rol. Dit jaar als Michel de Ruiter. ,,Ik ben lid van de ruitervereniging Der op en der over. Ik spaar voor een paard. Zag ik in Eindhoven waar ik kleren wilde kopen onderweg een zwart paard staan. Ik dacht daar wil ik op oefeningen. Pak de teugels vast en dat paard ging in galop. Hij ging sneller en sneller en ik val met mijn hoofd op de grond maar blijf met mijn voeten in de stijgbeugels hangen. Plof plof. Op dat moment komt de manager van het Kruidvat naar buiten en trekt de stekker eruit.”

Het publiek genoot. Maar ook kletsers Dik de klusjesman die al veel baantjes had gehad bij de Millusse ondernemers en Spychollog Dr Pil die veel relatieproblemen in Milheeze probeerde op te lossen, kregen de zaal flink aan het lachen. Dit jaar waren niet Tonna en Trees van de partij, maar hun mannen Piet en Sjef. De dames waren op vakantie. "Wij leven altijd zuinig", als ik ons Tonna aan kiek dan heb ik al gegeten en gedronken."

De paters van Nathaawe kwamen hun trappistenbier op hun eigen manier promoten in Milheeze. Prins Twan en vorst Janko mochten als eerste een glaasje proeven.