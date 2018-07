'Bijthond' Gemert in beslag genomen

Dat gebeurde deze week nadat agenten Leevo - een Staffordshire terriër - zonder muilkorf in de buurt zagen lopen. De gemeente Gemert-Bakel had al eerder gesommeerd dat de hond alleen gemuilkorfd en aangelijnd mocht worden uitgelaten.

De afgelopen maanden is dat meerdere honden in de buurt overkomen. Buurtbewoners maakten zich daar zorgen over, omdat ze vreesden dat de Staffordshire zich een keer aan een kind zou vergrijpen. De hond was al eerder door deskundigen geobserveerd. Die concludeerden dat Leevo niet gevaarlijk was voor mensen.