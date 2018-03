Binnenlopen bij politie in Peelregio moeilijker

HELMOND - Binnenlopen bij de politie om bijvoorbeeld aangifte te doen, wordt in de Peelregio een stuk lastiger. Per 1 april schrapt de politie de publieksfuncties van de bureaus in Gemert en Asten en van de steunpunten in Beek en Donk, Deurne en Someren.

Om die teruggang te compenseren, gaat het bureau in Helmond langer open. Daarnaast is het voortaan mogelijk dat een agent bij iemand thuis een aangifte komt opnemen.

Het politieteam Peelland is al langer aan het bekijken welke bureaus wel en niet gehandhaafd moeten blijven, en zo ja op welke manier. Als gevolg daarvan is al eerder besloten dat de politie in Gemert begin juni verhuist van het eigen bureau aan de Komweg naar een plek in het gemeentehuis aan het Ridderplein.

In Asten blijft het bestaande bureau aan de Planker bestaan, maar komt de baliefunctie te vervallen. De bureaus in Asten en Gemer zijn nu nog op kantoortijden en op zaterdag voor het publiek geopend. Volgens de politie komen er in de praktijk echter steeds minder bezoekers naar de bureaus of steunpunten.

Thuis