BL Huisvesting koopt kasteel Gemert

Steun gevraagd voor proef met speciaal klasje van tech­niek­do­cen­ten

3:00 EINDHOVEN - Een proef in de regio met een speciaal klasje van techniekdocenten uit het bedrijfsleven levert zoveel positieve reacties in het land op dat de initiatiefnemers 'Den Haag' vragen om steun bij de invoering van deze aanpak elders in Nederland.