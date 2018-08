Blauwalg in poel Milheeze

Toptijd voor ijssalons: afkoelen met een bolletje Ciaobella of Chicago Brownie

1 augustus REGIO - 32 graden. Zon op je hoofd. Al weken aan een stuk zoekt iedereen naar een lekkere verkoeling bij de tropische temperaturen. Wat is dan lekkerder dan likken aan een bolletje Ciaobella, Verleiding of Blueberry Muffin. IJssalons in de regio draaien overuren nu we wekenlang overvallen worden door het mooie, zonnige weer.