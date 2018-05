Bouw bij Nazarethklooster Gemert start in oktober

Zonnepane­len voor 43 gezinnen in Milheeze

17:18 MILHEEZE - Op het dak van Olie Van Kessel in Milheeze is donderdag een begin gemaakt met de plaatsing van in totaal 450 zonnepanelen. Dit zonnedak voorziet straks 43 gezinnen in Milheeze van duurzame energie.